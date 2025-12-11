東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。11日は午前中は晴れていましたが、昼頃からは雲が広がり、小雨が降った時間もありました。朝の最低気温は福岡で8.5℃とそれほど冷え込みませんでした。日中の最高気温は16℃ほどまで上がりましたが、昼間は日差しが少なく、暖かさは感じられませんでした。これからの天気です。12日は筑後地方は朝から晴れますが、福岡や北九州、筑豊地