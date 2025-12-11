岡山高島屋「日本の伝統展」12月16日まで 全国各地の伝統工芸品を集めた実演・販売会が岡山市のデパートで開かれています。 （江戸切子職人／大久保忠幸さん）「馬が9頭います。『うまくいく』という縁起物で、これでみんなが集まった時に飲むと話題が豊富で楽しくいただけますよね」 2026年の干支である「午」をあしらった国の伝統的工芸品「江戸切子」。 この道60年の職人、大久保忠幸さんは、下書き