11日は小雨が降った時間もありましたが、まとまった雨とはなりませんでした。実はここ1か月を振り返ると、1ミリ以上の雨が降った日はわずか2日しかないんです。こちらは、10日までの30日間の降水量を平年と比べた図です。東日本の太平洋側と西日本がほとんど茶色になっていますが、ここは1か月で降った雨が平年の2割に満たない地域です。九州北部も小雨となっていて、福岡の1か月の雨量は10ミリと平年の11パーセントしか雨が