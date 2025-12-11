大相撲の冬巡業が１１日、兵庫・加古川市で行われた。幕内・友風（中村）は、ぶつかり稽古で胸を出すなどして汗を流した。友風は２０１９年の九州場所で右脚の大けが負い、今でも膝から下はしびれが残り、障害者手帳を携帯している。これまでは脚の状態などを考慮して巡業の休場を余儀なくされてきたが、今回は２３年の冬巡業以来、２年ぶりに本隊に同行。１１日間の日程を終え「言い方が難しいが、とてもきつい。エコノミー症