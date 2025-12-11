2030年までにタイトル争いができるチームを目指す アウディR26コンセプト｜Audi R26 Concept アウディはこのほど、モータースポーツ最高峰でのアウディブランドの現状を、ドイツ・ミュンヘンにある「アウディ ブランドエクスペリエンスセンター」にて先行公開した。今後の市販モデルと同様に、アウディは妥協のない明快さをサーキット内外で体現していく。アウディAGのゲルノート・