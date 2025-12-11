富山と中国の上海を結ぶ定期航空便が、今月17日以降、年内に6往復欠航することがわかりました。中国政府による日本への渡航自粛要請が影響しているとみられます。富山・上海便は現在、火曜、水曜、土曜の週3往復が運航されています。しかし先月、高市総理大臣が台湾有事をめぐる発言をした後、今月17日の便の欠航が決まりました。さらに県によりますと、今月8日に運航会社の中国東方航空から今月23日から31日までの合わせて5往復を