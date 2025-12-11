年末年始の特別なおやつに、東京ばにゃ奈クッキーズから『めでたいにゃボックス 12枚入』が登場します♡鏡餅ポーズのばにゃ奈たちが年末年始を華やかに彩る限定商品です。北海道産発酵バターを使用したサクほろ食感のクラフトクッキーは、バナナバター・宇治抹茶あずきバター・メープルラテの3種入り。帰省のお土産やお正月ギフトにもぴったりの、見た目も味も楽しい一箱です♪