政府が国家公務員特別職の給与法改正案を閣議決定した後、法案の概要を記した「要綱」の文言を修正していたことが11日、野党の指摘で分かった。「内閣総理大臣等の期末手当」の表記から「内閣総理大臣等の」を削除した。木原稔官房長官は混乱を招いたとして、衆院議院運営委員会理事会で謝罪した。改正案は首相や閣僚らの冬のボーナス（期末手当）などを定める内容。議運委の吉川元・野党筆頭理事（立憲民主党）は記者団に「閣