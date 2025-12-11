10日都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」の授賞式に、俳優の吉沢亮（31）が登場した。【映像】今年一番嬉しかったことを話す吉沢亮今年、目覚ましい活躍をした男性に贈られる「エルメン賞」を受賞した吉沢。主演した大ヒット映画『国宝』の撮影中に、手ごたえはあったかと聞かれると「本当に現場では、とにかく“いいと思えるものを作りたい”という思いだけで、走り抜けた現場だった。（映画を）見てもらえば良いって