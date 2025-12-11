ソニーグループのにおい制御技術を体験できるイベント「におい展ＰＬＵＳ＋」が１１日、東京都墨田区の東京スカイツリーで始まった。同社が開発した制御装置では、特定のにおいを空間に漂わせたり、消臭効果のあるにおいを届けたりすることができる。会場では、ランダムに発せられた様々なにおいの種類を当てるクイズや、香りの作用で炭酸水なのにジュースの味を感じられるコップを体験するコーナーが設けられ、来場者らが楽し