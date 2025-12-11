お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。第12話大人ってめんどくさい【長男嫁の気持ち】【編集部コメント】サラちゃん、ど正論ーー！そうなんです！お義父さんの気持ちも、お義母さんたちの気持ちも、両方とも別に間違ってはいないので