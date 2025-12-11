ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が11日、来季の目標に最高出塁率を掲げた。これまで4度獲得しているタイトルについて「もう一回取りたいし、僕の持ち味。そこありきの他の数字だと思っている」と意気込んだ。この日は、毎年1月に鹿児島県天城町で行う自主トレのメンバー8選手が福岡市博多区でトークショーを開催した。今季は左脇腹や右足首など度重なるけがに見舞われ、出場75試合で打率3割1厘、10本塁打、41打点。その