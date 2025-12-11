２０２６年１０月から値上げする下水道使用料ですが、下水の排出量が１０立方メートルまで一定の基本使用料は月額で６６０円から８２５円に。さらに、使用する水量が１１立方メートル以上で上乗せされる使用料も２０％ほど値上げとなり、例えば３人世帯相当の２０立方メートルだと現在の１３９７円から１７８２円になります。家計への負担は大きそうです。