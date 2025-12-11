大阪・関西万博の閉幕からおよそ２カ月。広島駅にオフィシャルポップアップストアがオープンしました。 ■川村 凌 記者 「広島駅北口に来ています。万博の公式キャラクターミャクミャクが帰ってきました。このミャクミャクを待ちに待ったお客さんがズラリと並んでいます。」 広島駅新幹線口１階のイベント広場にオープンしたのは大阪・関西万博のオフィシャルポップアップストアです。 店頭には、サンリオキ