新潟市に『コメリパワー黒埼店』が12日オープンします。11日にメディア説明会が開かれました。 新潟市西区にオープンする『コメリパワー黒埼店』は、パワーとしては県内14店舗目となります。資材や建材など専門的な商品の販売や工具のレンタルができるPRO館をはじめ、部屋のコーディネートを提案するインテリア用品売場など暮らしに必要な商品から仕事に役立つ商品まで取り揃えてい