前線を伴う低気圧が発達しながら北海道を通過している影響で、小樽や札幌など南西部を中心に雪の降り方が強まりました。いまの札幌の様子を中継でお伝えします。札幌市手稲区富丘の住宅街に来ています。午後５時半ごろに雪がパタリと止みました。この時間は雪が降っていませんが、朝から午後５時半ごろまでずっと降り続けていましたので、雪に覆われた住宅街となっています。この辺りもちょっと歩道は歩きにくくなっています。とい