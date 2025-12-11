第一三共ヘルスケアは、使用済みの「おくすりシート」を回収し、再生利用する「おくすりシート リサイクルプログラム」を東京都東大和市で開始したと発表した。都内の自治体としては初めての試みとなる。左から、第一三共ヘルスケア サステナビリティ推進マネジャー 岩城純也氏、東大和市市長 和地仁美氏。ベンチはおくすりシートのリサイクル品東大和市内では、市役所および市民センター・公民館に「おくすりシート くるりんBOX」