熊本市動植物園から旅立ったホッキョクグマのマルルが、今日（11日）北海道の釧路市動物園に無事到着しました。 【写真を見る】熊本を発つ日のマルル／到着から1時間後には…ハクサイをもぐもぐ 熊本市動植物園で11年間暮らしたホッキョクグマのマルル。北海道の釧路市動物園に引っ越すため、12月8日、多くの人に見送られて熊本を旅立ちました。 陸路と船で北海道に向かったマルルの3日間の移動距離は、直線で約1640キロに及び