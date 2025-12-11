雨で浸水したパレスチナ避難民のテント＝11日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ通信は11日、自治区ガザで8カ月の乳児が凍死したと伝えた。冬で雨期に入ったガザでは気温が下がり、雨で避難民のテントが浸水する事態も続出している。子どもの凍死は昨シーズンも相次いだ。国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）は「不衛生な環境で感染症拡大のリスクも高まっている」と警告した。ガザでは11日