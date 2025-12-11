11日、ノルウェー・オスロで、支援者らに手を振るマチャド氏（共同）【オスロ共同】詰めかけた数百人の支援者や友人に駆け寄り、抱き合った。ベネズエラの野党指導者マチャド氏は11日未明、ノルウェー・オスロで元気な姿を披露した。10日のノーベル平和賞授賞式や祝賀パレードには間に合わなかったが、オスロに行くとの約束を果たした。11日午前2時半ごろ、マチャド氏はホテルのバルコニーに現れた。待ち構えていた支援者に、