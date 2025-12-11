ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日、最終回を迎えた。ロスの声がやまぬ中、公式Ｘでは１１日、主演・海老原勝男を演じた竹内涼真のクランクアップの様子が公開され、「このオールアップだけで涼真くんの性格がたくさん出てる、、♥笑」「勝男最高でした！」などの声があがっている。「撮影の合間の何気ない時間まで、常にチームを鼓舞して盛り上げてくださいました竹内さんありがとうございました