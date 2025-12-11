だしが染み込んだ大根に卵。これから食卓に登場することも多くなる国民食ともいえる、おでんにある変化が。紀文食品が実施したアンケート調査で、家でおでんを作る回数について6割以上が変わらないと答えた一方で、減ったと答えた人が3割いることが分かりました。「とても寒いとき『きょうおでんにしよう』という感じ。自分で好きな具材買って自分で味付けします」「圧力鍋とか使って結構簡単に作ってます。タマゴはだんだん高くな