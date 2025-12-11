トーシンパートナーズは12月10日、「ファイナンシャル・ウェルビーイング(経済的な安心・心のゆとり)」に関する意識・実態調査の結果を発表した。調査は2025年11月20日〜21日、全国の30〜50代・年収500万円以上の有職男女1,000名を対象に、インターネットで行われた。○年収500万円以上でも、約6割が「経済的な安心・心のゆとりがない」ファイナンシャル・ウェルビーイングとは、現在および将来の金銭的な債務を十分に支払うことが