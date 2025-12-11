約3700万円分の暗号資産をだまし取られました。詐欺の被害にあったのは小松市に住む50代の女性です。女性は11月、「携帯電話が二重に契約されている」という電話を受け、その後、大阪府警を名乗る男たちから「携帯が振り込め詐欺に使われている。口座内の現金を調べる必要がある」などと言われました。男らに指示された暗号資産を購入し、複数回にわたり送金、時価約3700万円分をだまし取られました。警察では、電話でお金の話が出