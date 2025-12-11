ローソンは12月9日より、全国各地の名店が監修した「ご当地そば」8種を全国の「ローソン」にて販売している。ローソンのご当地そば2025年も残すところあとわずかとなったこの時期に、「年越しそば」に向けた新商品として、全国各地の有名店が監修したご当地そばが登場。全国のローソンで販売されている「神田まつや」監修のそばに加え、北海道〜九州まで7エリアのローソン店舗に、それぞれのご当地そば1種が販売されている。ローソ