今季限りで現役を引退し、来季からは千葉ロッテマリーンズの二軍投手コーチに就任する美馬学さんが『ラブすぽ』トークショーに初登場！！ ↓ 申込みはこちらから！ ↓チケット購入ページ（別タブで開きます） 中央大学から東京ガスを経て、2010年のNPBドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせた美馬学さん。 2013年の