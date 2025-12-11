林総務大臣は去年の衆議院選挙で支出した「労務費」について、「実態に合致しない領収書が11人分、提出されていた」と明らかにしました。この問題は去年の衆議院選挙で、林総務大臣側がポスターの維持・管理などの名目で支出した「労務費」をめぐり、領収書の支払先とされた人の中に「お金を受け取っていない人がいる」などと報じられたものです。林総務大臣はきょう、「現在精査中」とした上で、実態と合わない領収書が選挙管理委