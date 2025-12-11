宮内庁は１１日、写真共有アプリ「インスタグラム」の公式アカウントについて、閲覧数が昨年４月の運用開始から１２億１２８６万回に上ったと発表した。９日時点の集計で、フォロワーは約２２８万人、閲覧者は延べ約８８４０万人だった。９月までの分析も発表し、最多の閲覧は、天皇ご一家が８月に須崎御用邸（静岡県下田市）で海水浴をされた時の投稿の延べ約１４７３万人だった。最も共有されたのは、９月に行われた秋篠宮家