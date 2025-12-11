Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月11日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むKADOKAWAサクラナイツ。岡田紗佳（連盟）を先発に立てて、反撃のきっかけを掴む。【映像】岡田紗佳は勝利の女神になれるか？注目の先発今シーズンから戦力も入れ替え、2度目の優勝へと邁進するはずだったKADOKAWAサクラナイツだが、現在はリーグ最下位の10位と低迷。マイナスも500ポイント近くまで膨らんだ。