大阪から高松に向かっていた高速バスが、きょう（11日）午後、徳島県の高松自動車道を走行中に火災になり、乗客乗員が避難しました。運行する高松エクスプレスによりますと、火災が起きたのは大阪なんば発・高松行きの「フットバス」107便で、午後3時20分ごろで、走行中に火災になり全員避難しました。このバスは正午過ぎに大阪なんばを出発したということです。 このため高松自動車道下り線は鳴門ジャンクションと引田間で通行