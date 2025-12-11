現代フットボールには何事も小さすぎる。前回のワールドカップ（W杯）が１都市で開催されたのに対し、北中米大会は大陸全体が舞台となる。前回は32か国が参加したが、今回は48か国が参加。試合数は64から104に増加する。メキシコ、アメリカ、カナダの３か国で開催される大会はコンパクトなW杯に別れを告げる。グローバル化の論理に従って、フットボールはその限界を押し広げている。FIFAはこれを民主主義の祭典として売り込ん