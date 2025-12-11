【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月12日22時30分からNHK総合で『MUSIC EXPO 2025』が放送。このたび本番組のオンエア楽曲が発表された。 ■オンエア楽曲※アーティスト名ABC順 「I Want You Back」BE:FIRST「FaSHioN」CORTIS「Brought The Heat Back」ENHYPEN「ROSE」HANA「わたしの一番かわいいところKAWAII LAB.「I DO ME」KiiiKiii「GOAT」 Number_i「Upside Down Kiss」TOMORROW X TOGETHER「Hot 2 Hot」