11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては301.18円高。出来高は2260枚となっている。 TOPIX先物期近は3374.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50450