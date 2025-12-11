11日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝155円86銭前後と、午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円39銭前後と7銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース