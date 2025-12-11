北海道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は４週連続で値下がりし、１２月８日の時点で１リットルあたり１６３円となっています。１１日から補助金が５円ほど増額され２５．１円に。札幌市内では１１日、すでに値下げをしている店もありました。石油情報センターによりますと、ガソリンスタンドによっては補助金が上がる前に仕入れた在庫もあるため差が出ることもありますが、全道的な店頭価格は今後徐々に下がる見