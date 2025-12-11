県内でも猛威を振るうインフルエンザの感染者数は6週連続で増加しました。 「流行警報」は継続されていて引き続き感染対策を呼びかけています。 県が発表した今月1日から1週間の感染症の発生状況によりますと、県内51の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、前の週から約270人増え、2485人となりました。 定点医療機関あたりでは48.73人と警報レベルの「30人」を大きく上回っていて、先月27日に