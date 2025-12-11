台湾メディアのNOWnewsは11日、中国について「今度は別の理由で国民に日本への渡航自粛を呼び掛けた」とする記事を掲載した。記事によると、中国外交部は11日、再び国民に日本への渡航を自粛するよう呼び掛けた。今度の理由は「地震の発生」だ。中国外交部は「8日以降、日本の本州東部付近の海域で連続して地震が発生している。地震により多数の負傷者が出ているほか、日本各地で津波が観測されている。日本の関係当局はより大きな