日韓両政府は、高市総理と李在明大統領の首脳会談を、来年1月13日、14日を軸に、高市総理の地元・奈良の東大寺で行う方向で調整に入ったことが分かりました。日韓首脳会談をめぐっては、今年10月に韓国で首脳会談が行われた際、李大統領が次は自身が日本を訪れる番だとした上で「地方都市でお会いしたい」との希望が寄せられていました。こうした中、関係者によりますと、両首脳は来年1月13日、14日を軸に高市総理の地元・奈良で首