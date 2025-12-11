今が旬の「カキ」ですが、瀬戸内海で養殖のカキが大量死している問題で、政府はきょう、漁業者などを支援する政策パッケージをまとめました。広島県など瀬戸内海の一部では、養殖のカキの最大9割が死ぬなどの被害が確認されています。こうしたなか、政府は被害に遭った業者を対象に、▼600万円、または年間経営費の半分を限度額とし、5年間の実質無利子融資を受けられようにするほか、▼損害の数量に応じて、共済で被害額の補填な