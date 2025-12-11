韓国の人気女性コメディアン、パク・ナレ（４０）の元マネジャー２人が最近、パワハラ、横領、違法医療などの横暴を暴露し、パク・ナレは「事実ではない」と反論するも、疑惑が解決されるまで活動を中断することを発表。３本のレギュラー番組降板と、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル休止を伝えた。また、パク・ナレを巡る疑惑の中で“注射おばさん”と呼ばれる人物との関係についても１１日、現地メディアのインサイトなどが報