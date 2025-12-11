レインズインターナショナルが展開する「牛角」は12月17日から、「厳選!黒毛和牛盛り」(4,158円)を期間限定で提供する。「厳選!黒毛和牛盛り」(4,158円)「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4種約310g(3〜4人前)を、単品合計4,862円のところ量はそのままに特別価格4,158円で提供する。実施期間は2025年12月17日〜2026年1月12日まで。存在感のある大皿は、忘年会や新年会、家族や