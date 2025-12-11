12月9日、竹内涼真と夏帆がダブル主演を務めるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）の最終回が放送された。今期、高い人気を誇ったドラマの終幕が惜しまれているが、主役の2人ではない登場人物のロスを嘆く声が起こっている。同作は、恋人ファーストな山岸鮎美（夏帆）と、亭主関白思考の海老原勝男（竹内）が、結婚直前で破局したものの、互いに自分の仕事や私生活を見つめ直し、成長してい