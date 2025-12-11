南海キャンディーズの山里亮太が、レギュラー出演する朝の情報帯番組『DayDay.』（日本テレビ系）を体調不良のため3日連続で欠席した。12月8日から10日にかけて休み、11日に復帰している。「10日にはアンジャッシュ・児嶋一哉さんが代打MCとして出演し、山里さんがXで《放送中です。すごく盛り上がってる…》とオンタイムで反応する流れも見られました。児嶋さんのキャラクターが朝にうまくハマっていましたね。山里さんは10日