○サーバー、クライアント、組み込みすべて順調とアピール2025年12月3日、日本AMDは「AMD Advancing AI 2025 Japan」を開催した。基調講演「加速するAI〜技術・ビジネスそして人々の『信頼』を共に」終了後にメディア向けのラウンドテーブルが行われた。日本AMD 代表取締役社長のジョン・ロボトム氏は「AMD Advancing AI 2025 Japan」が二回目の開催でAIエコシステムの広がりがあると説明。日本AMD 代表取締役社長のジョン・ロボト