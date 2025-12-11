中日は11日、2026年度のチームスローガンは『ドラあげ』に決まったと発表した。井上一樹監督は球団公式ホームページを通じて「2025年のシーズンは、ひたすら前向きに、ポジティブに取り組んでいきたいという想いを込め『どらポジ』を掲げ戦いました。もちろん、来シーズンもその想いは変わりませんが、2026年は球団創設90周年という節目の年です。記念すべき年にするために、チーム全体の力を“あげる”、順位、成績を“あげる