すかいらーくレストランツは12月11日、「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンをガスト・バーミヤン全店で開始した。「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンガストおよびバーミヤンで使用できる「33%OFFクーポン」を、すかいらーくアプリ、ガスト公式X、バーミヤン公式X、すかいらーく公式Instagramで配布している。対象期間は2025年12月11日〜12月25日まで。15日間、2ブランドの人気メニューをおトクに楽しむことができる。