簡単におしゃれ見えを狙いたいなら、丸く膨らんだシルエットが特徴の「バルーンパンツ」を取り入れてみて。今シーズンもトレンド継続中のバルーンパンツが、種類豊富に販売されている【ZARA（ザラ）】から、一点投入するだけでセンスアップを狙える注目のアイテムをご紹介。フロッキー加工やコーデュロイ素材など、周りと差がつく着こなしを楽しめそうなバルーンパンツが登場します。 オンオ