賛成多数で契約の議案を可決香川県議会 建築家、丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体工事契約を結ぶ議案を県議会が11日、賛成多数で可決しました。 議案は旧香川県立体育館の解体工事の請負契約を高松市の合田工務店と結ぶことに県議会の承認を求めるものです。請負金額は8億4700万円です。 建築家らが設立した「旧香川県立体育館再生委員会」が2025年7月、民間資金による再生を提案しましたが、県は「安