遊び心満載なウェブサイトを開発しているNeal Agarwal氏が、さまざまな生物の大きさをブラウザ上で比較できるウェブサイト「Size of Life」を公開しました。実際にSize of Lifeを使い、気になる動植物のサイズを比較してみました。Size of Lifehttps://neal.fun/size-of-life/Size of Lifeにアクセスするとこんな感じ。「Enter」をクリックします。すると、まずはDNAが登場しました。高さ約3.5nm(ナノメートル)と極小サイズです。