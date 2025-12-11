BWP事務局が、美女限定プロレス興行『BWP14』を2025年12月20日に東京・秋葉原のアキバナビスペースで開催。BWP、FGI、SSSの3団体が競い合う中、今回はBWPがメインとなり、タイトルマッチを含む全5試合の熱戦が繰り広げられます。 BWP事務局『BWP14』  開催日時：2025年12月20日(土) 15:30開場 16:00開演会場：アキバナビスペース(東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビルB1)入場チケット：一般エリア 12,100円(税込) ※